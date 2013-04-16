Українки зіграють з англійками у відборі Чемпіонату світу з футболу

Збірна України потрапила до 6-ї групи, де її суперниками стануть збірні Англії, Білорусі, Уельсу, Туреччини та Чорногорії.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, матчі відбіркового раунду пройдуть з 20 вересня 2013 року по 17 вересня 2014 року. До фінальної частини напряму потраплять лише переможці своїх груп. Чотири найкращих команди серед тих, хто займе другі місця (за результатами матчів з першою, третьою, четвертою та п’ятими командами групи) проведуть стикові поєдинки 25/26 жовтня та 29/30 жовтня 2014 року. Переможці перших двох пар в матчах 22/23 та 26/27 листопада того ж року в очному протистоянні визначать володаря путівки до фінальної частини.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу серед жінок відбудеться у Канаді з 6 червня по 5 липня 2015 року.