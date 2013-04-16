У Бостонському марафоні брали участь шість українців
13:07, 16 квітня 2013Спорт
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Шестеро українців взяли участь у Бостонському марафоні 15 квітня - Василь Боков, Андрій Філ, Алла Камердинер, Валентина Хамайко, Сергій Шумко та Андрій Оністрат.
У марафоні взяли участь шість українців / Фото: twitter.com / JimArmstrongWBZ
За попередніми даними, всі вони встигли завершити дистанцію до вибухів.
Андрій Оністрат, голова правління Банку Національний кредит і відомий триатлет і марафонець відразу прокоментував, що трапилося на своїй сторінці в Фейсбук : «Пішов з місця вибуху за 9 хвилин до події. Чекав Валю (Валентину Хамайко). Зрозумів, що вона закінчила і я розминувся з нею. Доля! ».
Пізніше Андрій і Валентина вийшли у прямий ефір телеканалу 1 +1, де розповіли, що за їх відомостями всі українці цілі та неушкоджені.
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