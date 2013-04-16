У Бостонському марафоні брали участь шість українців

За попередніми даними, всі вони встигли завершити дистанцію до вибухів.

Андрій Оністрат, голова правління Банку Національний кредит і відомий триатлет і марафонець відразу прокоментував, що трапилося на своїй сторінці в Фейсбук : «Пішов з місця вибуху за 9 хвилин до події. Чекав Валю (Валентину Хамайко). Зрозумів, що вона закінчила і я розминувся з нею. Доля! ».

Пізніше Андрій і Валентина вийшли у прямий ефір телеканалу 1 +1, де розповіли, що за їх відомостями всі українці цілі та неушкоджені.