Український баскетболіст виставив свою кандидатуру на драфт НБА

Як повідомляє кореспондент УНІАН, 19-річний українець, колишній гравець студентської команди «Меріленд», вважається одним із найперспективніших центрових на теренах США, й аналітики прогнозують йому вибір, як мінімум, у першій десятці драфту. Нагадаємо, що процедура драфту включає вибір молодих і талановитих гравців для команд Національної баскетбольної асоціації. Драфт-2013 відбудеться наприкінці червня.

Раніше шестеро гравців із України брали участь у цій події й були вибрані різними клубами НБА для підписання контрактів. Першим задрафтованим гравцем став нинішній президент Федерації баскетболу України Олександр Волков - його вибрала "Атланта Хокс" у 1986 році, проте свій контракт із клубом О.Волков підписав три роки потому. В 1996 році вихованець київського баскетболу Віталій Потапенко був вибраний "Індіаною Пейсерс" під високим 12-м номером. В.Потапенко в НБА виступав за такі команди як "Бостон Селтікс", "Сіетл Суперсонікс" і "Сакраменто Кінгз".

Лише 8 років потому українці знову почали з'являтися на драфті - спочатку це був Сергій Ліщук, проте після того, як його вибрав "Мемфіс Грізліс", він так і не підписав контракт із якимсь із клубів ліги. Потім Олексій Печеров потрапив до уваги "Вашингтон Уїзардс", який котирував українця під високим 18-м номером. О.Печеров провів декілька сезонів у столиці США, а також у "Міннесота Тімбервулвз". Був вибраний на драфті (38-й номер "Філадельфія 76"), а потім заграв у НБА і Кирил Фесенко - зараз вихованець дніпропетровського баскетболу виступає в "Індіані". Нарешті, останнім вибраним на драфті став миколаєвець Сергій Гладир - його під 49-м номером позначила "Атланта".

Зазначимо, що О.Лень - один із небагатьох із цього списку, хто пройшов систему молодіжного баскетболу в США.