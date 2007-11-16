Україна «вболіває» біля телевізора (соцопитування)

Традиційним приводом відчути себе частиною єдиної і могутньої української нації є проведення яких-небудь значущих спортивних заходів за участю нашої команди або спортсмена. Всеукраїнський суспільно-політичний тижевник «Профиль» поцікавився у громадян України – «Де зазвичай Ви вболіваєте за свою улюблену команду (спортсмена)?»

Як показали результати опитування, 58% українців – «домашні болільники», 12% співвітчизників люблять вболівати на трибунах стадіонів чи палаців спорту, підтримуючи спортсменів просто на полі битви. Ще 5% воліють підтримувати свою команду за келихом пива в барі. І найцікавіше – кожен третій громадянин України (близько 30,8%) взагалі не болільник.

Докладніше читайте в №13 журналу «Профіль»