Роналдо потрапив до лікарні

Один з лідерів збірної Бразилії Роналдо в середу був доставлений в лікарню, повідомляє офіційний сайт чемпіонату світу. Футболіст скаржився на запаморочення і головні болі. Лікарям не вдалося визначити, що трапилося з Роналдо.

Обстеження показало, що здоров`я футболіста в нормі. Причини запаморочення визначити лікарі не змогли. Уночі Роналдо був привезений назад в розташування збірної Бразилії. Сьогодні він вже повинен тренуватися.

Щось подібне відбулося з бразильцем і в 1998 році. Напередодні фіналу чемпіонату світу проти Франції він також потрапив до лікарні. Причому бразильці всіляко прагнули щосили приховати цей факт, проте журналістам все-таки вдалося взнати, що Роналдо потрапив в госпіталь, і розгорівся галасливий скандал, мол, бразильці збираються поставити на матч мало не інваліда.

Як з`ясувалося, Роналдо був доставлений в госпіталь з епілепсією. Чому раптом з ним трапився припадок, неясно дотепер. Історія вийшла досить темна. Проте факт залишається фактом: у тому фіналі Роналдо не проявив себе взагалі.

На цьому чемпіонаті Роналдо був несхожий сам на себе вже в першому матчі, проти Хорватії. Ударив по воротах він один раз. Не виключено, що і цього разу справа в проблемах із здоров`ям.

РБК