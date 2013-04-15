Українець Долгополов вийшов у друге коло тенісного турніру в Монте-Карло

Як повідомляє офіційний сайт змагань, в стартовому матчі суперником сильного українського тенісиста був австралієць Бернар Томіч, якого О.Долгополов обіграв у двох сетах, – 6:2, 6:4.

По ходу матчу українець погано подавав, потрапивши лише 33% перших подач і зробивши тільки один ейс. Проте він виграв три з трьох брейк-пойнтів, узявши два гейми на подачі суперника в першому сеті та один – у другому. Саме цей показник став вирішальним в матчі.

У другому колі змагань О.Долгополов змагатиметься з аргентинцем Хуаном-Мартіном Дель Потро, який одержав від організатором п'ятий номер посіву і був звільнений від ігор першого кола.

Змагання в Монте-Карло входять до числа турнірів, що є другими за значущістю після серії «Великого шолома». Нинішній турнір триватиме до 21 квітня.