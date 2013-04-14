Українські хокеїсти розгромили румунів на старті чемпіонату світу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра з румунами стала для підопічних Олександра Куликова першою з п'яти, які їм належить провести в донецькому Палаці спорту «Дружба» протягом найближчого тижня.

Тільки в першому періоді матчу румуни більш-менш на рівних билися з суперником, пропустивши лише одну шайбу. На 3-й хвилині гри відзначився Олег Тимченко - 1:0. А вже в другій 20-хвилинці перевага господарів турніру була незаперечною. Артем Гніденко, Андрій Міхнов, Роман Благой, Олександр Побєдоносцев та Максим Квітченко довели перевагу українців до 6:0.

У заключному періоді гравець румунів Євген Писаренко забив єдиний гол у складі своєї команди, на що господарі відповіли точними кидками А. Матерухіна і Р. Благого.

В інших матчах дня, збірна Нідерландів обіграла Естонію - 5:4, а головний конкурент українців у боротьбі за єдину путівку в другий за значимістю дивізіон світового хокею - збірна Польщі - розгромила литовців з рахунком 5:0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Донецьку триватиме до 20 квітня.