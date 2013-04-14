Металіст декласував Ворсклу

У Полтаві завершився центральний матч дня в рамках 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому харківський «Металіст» розгромив місцеву «Ворсклу» - 4:1 - і повернувся на друге місце в турнірній таблиці змагань.

Як передає кореспондент УНІАН, до Полтави гості приїхали в ранзі третьої команди чемпіонату. Напередодні київське «Динамо» обіграло у Львові «Карпати» і випередило харків'ян на одне очко.

Відповідь підопічних Мирона Маркевича вийшла переконливою. Харків'яни повністю володіли ситуацією на полі, маючи як ігрову, так і територіальну перевагу. А на 23-й хвилині перевага гостей втілилася в перший гол. Крістіан Вільягра після розіграшу штрафного відправив м'яч точно у верхній кут воріт «Ворскли» - 1:0.

Правда, через хвилину господарі поля отримали право пробити пенальті, а гості залишилися в меншості. За гру рукою в своїй штрафній площі з поля був вилучений Себастьян Бланко. Пенальті реалізував Євген Будник - 1:1. Залишившись у меншості гості не знітилися і продовжили грати першим номером. «Ворскла» ж ніяк не могла перехопити ініціативу. А в кінцівці першого тайму Джонатан Крістальдо і Ромеро Марлос з інтервалом у хвилину забили два голи - 3:1 на користь «Металіста».

У другому таймі харків'яни зусиллями Хав'єра Клейтона довели рахунок до нищівного (4:1), тільки після цього віддавши ініціативу супернику. Варто відзначити, що «Ворскла» багато володіла м'ячем, але особливого просування в атаці команди не спостерігалося.

В іншому матчі дня ужгородська «Говерла» на своєму полі обіграла запорізький «Металург» - 2:0. У підсумку, за 6 турів до закінчення чемпіонату на рахунку «Металіста» 52 очки, «Динамо» - 50, а дніпропетровського «Дніпра» - 48. Саме ці команди ведуть боротьбу за срібні і бронзові нагороди чемпіонату України і другу путівку в Лігу чемпіонів. Лідирує в таблиці з великим відривом донецький «Шахтар», на рахунку якого 69 очків. У разі перемоги в наступному турі над «Дніпром» у гостях донецький клуб достроково завоює титул чемпіона України.