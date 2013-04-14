Збірна України з важкої атлетики везе 13 медалей з Чемпіонату Європи

У Тирані (Албанія) завершилися змагання серед чоловіків у суперважкій вазі в рамках чемпіонату Європи з важкої атлетики, де срібні медалі у поштовху та багатоборстві виграв українець Артем Удачин.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після перемоги в першому виді змагань - ривку - український важкоатлет не зміг зберегти свою перевагу в поштовху.

А.Удачін почекав, поки першу спробу здійснить його головний суперник, росіянин Руслан Албегов, який штовхнув штангу вагою в 230 кг. Після цього українець впорався зі снарядом вагою в 231 кг. Росіянин знову повернув собі перше місце, штовхнувши штангу вагою в 236 кг., Але українець відповів вдалою спробою на 242 кг. Після цієї спроби він випереджав суперника в двоєборстві на 11 кг. І росіянин зумів відповісти, з великими труднощами зафіксувавши штангу вагою в 247 кг. За правилами змагань, А. Удачин вже не мав права знижувати вагу і зробив спробу підняти штангу з тими ж 247 кг. Але, цього разу, удача відвернулася від А.Удачина. У підсумку, обидва спортсмени у двоборстві показали однаковий результат - по 442 кг, але росіянин виявився легшим за власною вагою.

Українець завоював два срібла - у поштовху та двоборстві. Чемпіоном став Р. Албегов, а третє місце завоював чех Іржі Орсаг. Грузин Іраклій Турманідзе, який посів третє місце у ривку, у поштовху отримав нульову оцінку, бо жодного разу не підняв штангу.

У командному заліку чемпіонату Європи збірна України посіла третє місце, завоювавши 6 золотих, 3 срібних і 4 бронзових нагороди. Перше місце у росіян, на рахунку яких 21 золота медаль.