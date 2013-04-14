Українець виграв золото на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

У Тирані (Албанія) завершилися змагання у ривку серед чоловіків у суперважкій вазі в рамках чемпіонату Європи з важкої атлетики, де золоту медаль виграв українець Артем Удачин.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання в першій вправі у найважчій чоловічий ваговій категорії виявилися багатими на сюрпризи. Відразу два з трьох фаворитів підняли заявлену вагу лише з третьої спроби. Трійка найсильніших атлетів Європи на даний момент виходила на поміст вже після того, як завершили змагання всі інші учасники. І перший з них - грузин Іраклій Турманідзе - лише з третьої спроби підняв штангу вагою в 192 кг. Також, в останньому підході впорався зі снарядом вагою в 195 кг. росіянин Руслан Албегов. Удача супроводжувала тільки українця Артема Удачина, який спочатку підняв штангу вагою 195 кг., а потім і 200 кг., відірвавшись від найближчого переслідувача на 5 кг. у сумі двоборства. Лише у третій спробі А. Удачину не вдалося зафіксувати вагу в 203 кг.

Тим не менш, він уже завоював одну золоту медаль і має чудові шанси на перемогу в двоєборстві. Змагання у поштовху починаються в ці хвилини.

Як повідомляв УНІАН, змагання в суперважкій вазі завершують програму чемпіонату Європи. На даний момент, в скарбничці збірної України вже 6 золотих, 1 срібна і 4 бронзових нагороди.