Українська штангістка стала абсолютною чемпіонкою Європи

У Тірані (Албанія) завершилися змагання серед жінок в суперважкій вазі в рамках чемпіонату Європи з важкої атлетики, де всі три золоті медалі – в ривку, поштовху і двоєборстві завоювала українка Світлана Чернявська. У свою чергу, Ганна Козенко до срібла в ривку додала бронзу в поштовху і двоєборстві.

Як передає кореспондент УНІАН, С.Чернявська і в другому виді програми довела, що вона набагато сильніша за своїх суперниць. Свій перший підхід до штанги вагою в 130 кг вона зробила вже після того, як решта всіх учасниць закінчила виступи. Вдало виконавши цю спробу, С.Чернявська вже гарантувала собі другу і третю золоті медалі європейської першості. Потім вона підняла штангу і вагою в 140 кг. І лише третій підхід до снаряду вагою в 145 кг виявився невдалим.

У свою чергу, Г. Козенко вдало виконала всі три підходи до штанги, останній з яких – на 127 кг. Але її суперниця, польська штангістка Сабіна Багинська вийшла услід до снаряда в 128 кг і також вдало виконала спробу. Цікаво, що обидві спортсменки до цього показали однаковий результат в ривку. Українка завоювала в першій вправі срібло завдяки тому, що вона має меншу вагу. Тепер дві срібні нагороди - в поштовху і двоєборстві дісталися польці. Українці, відповідно, дві бронзи.

Таким чином, С.Чернявська випередила в сумі двоєборства найближчу суперницю з Польщі на 26 кг. На рахунку українки 255 кг, у польки – 229 кг.

Ці медалі дозволили збірній України вийти на третє місце в загальнокомандному заліку. Всього на рахунку українців 5 золотих, 1 срібна і 4 бронзових нагороди. Тут беззастережним лідером є збірна Росії, на рахунку якої 19 золотих нагород.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з важкої атлетики завершиться сьогодні увечері змаганнями в суперважкій вазі у чоловіків.