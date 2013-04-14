Українські штангістки завоювали дві медалі чемпіонату Європи

У першому виді програми у жінок золото завоювала Світлана Чернявська, а срібло – Ганна Козенко.

Як передає кореспондент УНІАН, у жіночих змаганнях завершилася перша частина програми – ривок. У цій вправі не було рівних українкам.

Спочатку на поміст вийшла Г.Козенко, яка вдало виконала всі три підходи до штанги. Вона взяла вагу в 95 кг, потім в 98 кг і, зрештою – в 101 кг Вдало виконавши останню спробу, вона завоювала проміжне лідерство.

У списку учасниць залишалася тільки її партнерка по команді Світлана Чернявська, яка починала виступи з ваги 105 кг Вдало виконавши цю спробу, вона, візуально, не менш легко впоралася і з штангою вагою в 112 кг В останній спробі С.Чернявська піднімала штангу вагою в 115 кг і, хоча й насилу, але впоралася і з цим завданням.

Таким чином, С.Чернявська перед другим видом програми має перевагу над найближчою суперницею в 14 кг і є явним фаворитом в двоборстві. Медаль в двоборство є найпрестижнішою у важкій атлетиці. Так, на Олімпійських іграх не розігруються нагороди в окремих вправах, а тільки в сумі двох видів.

У ці хвилини спортсменки починають змагатися в поштовху.