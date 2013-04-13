Динамо зуміло здолати Карпати у Львові

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч у Львові був украй важливим для обох команд. Завжди амбітні і непоступливі львів'яни, в цьому сезоні відчувають гостру кризу, перебуваючи в нижній частині турнірної таблиці. Більш того, вони досі не убезпечили себе від вильоту в нижчий дивізіон. І зараз кожне очко є дуже важливим для львівського колективу.

У такій же ситуації опинилися кияни, які вже давно не подумують про чемпіонство, зосередившись на боротьбі за друге місце і путівку в Лігу чемпіонів. До Львова кияни приїхали з великими кадровими проблемами. У складі команди були відсутні троє лідерів - Андрій Ярмоленко, Євген Хачеріді та Лукман Аруна.

У цій ситуації тренерський штаб змушений був задіяти навіть Олександра Алієва, одного з найдорожчих гравців команди, що виступає в останній час за дублюючий склад. Він був включений у список запасних. Правда, головна інтрига полягала в тому, чи включить Олег Блохін до складу Артема Мілевського, але цей гравець як і раніше залишається поза списком.

Гра у Львові спочатку проходила з перевагою господарів поля. Вже на 2-й хвилині виник спірний момент, коли суддя міг призначити пенальті у ворота киян. Подібне повторилося і на 19-й хвилині, але суддя знову розвів руками. Тим не менше, господарі поля продовжували атакувати. Правда, забити гол у ворота Максима Коваля їм так і не вдалося. Найреальніший момент в кінцівці тайму упустив Михайло Кополовець.

Після перерви малюнок гри не змінився. «Динамо» як і раніше грало другим номером, розраховуючи, в основному, на контратаки. А на 64-й хвилині гості використали чи не перший свій гольовий момент. Мігель Велозу навісив м'яч з лівого флангу, а Браун Ідейє замкнув передачу ударом головою - 1:0.

Після цього кияни на деякий час перехопили ініціативу і могли навіть подвоїти свою перевагу. Зокрема, два моменти не реалізував Браун Ідейє. Активний був у створенні атак своєї команди і Олександр Алієв, який вийшов на заміну.

Втім, у кінцівці перевагою повністю оволоділи «Карпати». Львівська команда пішла вперед великими силами за 15 хвилин до кінця другого тайму і тут же домоглася чисельної переваги. Захисник «Динамо» Тарас Михалик був вилучений з поля за те, що перервав недозволеним прийомом вихід Михайла Кополовця один на один з воротарем.

За вісім хвилин до кінця гри відмінний момент мав і Семір Штіліч, але м'яч після його удару пролетів над поперечиною воріт киян. У підсумку, кияни відбилися, зберігши мінімальну перевагу і набравши 3 очки в турнірній таблиці. Таким чином, команда Олега Блохіна знову вийшла на друге місце, але у харківського «Металіста» є гра в запасі, яку команда проведе завтра.

В інших матчах сьогоднішнього дня криворізький «Кривбас» здолав сімферопольську «Таврію» - 2:0, а донецький «Шахтар» розгромив луганську «Зорю» - 3:0. Цікаво, що в Донецьку ще за 10 хвилин до кінця гри рахунок був нічийним, 0:0. Але в кінцівці матчу оборона луганчан посипалася, не витримавши напруги форвардів лідера чемпіонату. Свій черговий гол у цьому матчі забив Генріх Мхітарян, який все ближче до рекорду результативності серед гравців «Шахтаря» в чемпіонатах України та рекорду Віталія Старухіна за кількістю голів, забитих за сезон.

Як повідомляв УНІАН, 24-й тур чемпіонату України завершиться трьома матчами 14 квітня.