«Українські отамани» програли перший півфінал WSB

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі у складі українців виступали тільки два спортсмени з числа лідерів - Денис Беринчик та Олександр Усик. Решту найсильніших українців тренерський штаб команди вирішив задіяти в київському матчі, який стане вирішальним на стадії півфіналу.

У цей вечір сили були явно нерівні, і українці один за одним зазнавали цілком логічних поразок. Денис Солоненко програв Імре Сзелло, Євген Барабанов не зміг нічого вдіяти з Вільямом Маклафліном, а Віктор Гоголєв поступився Яхину Вітторіо Парінелло. Всі троє програли за очками одностайним рішенням суддів. Але, незважаючи на те, що матч проходив в Італії, прискіпатися до рішень арбітрів не можна - перемоги суперника заслужені.

На жаль, для вболівальників української команди, крім прогнозованих поразок сталась і одна неприємна несподіванка. Денис Беринчик проводив бій проти Браніміра Станковича, будучи теоретично фаворитом поєдинку. Але сербський легіонер італійської команди витримав стартовий натиск українця, а потім і зовсім перехопив ініціативу. Українцю, якому для виступу в цій категорії довелося перед боєм зганяти вагу, що дуже трудомісткий процес, наприкінці елементарно не вистачило сил. І тут судді були невблаганні. Одностайне рішення - на користь Б. Станковича.

За рахунку 0:4 останніми на ринг виходили представники суперважкій ваговій категорії - Олександр Усик та Маттео Модуньо. Тут суддям навіть не довелося присуджувати перемогу українцеві, який все зробив сам. У середині другого раунду він послав суперника в нокдаун, а за хвилину до кінця раунду рефері в ринзі вже зафіксував нокаут.

Як повідомляв УНІАН, матч двох команд пройде 19 квітня в київському Палаці спорту. Українцям для виходу у фінал необхідно перемагати з рахунком 5:0. Якщо ж матч завершиться з рахунком 4:1 і загальний підсумок двоматчевого протистояння буде 5:5, тоді буде призначений додатковий 11-й бій, так званий «матч смерті». При будь-якому іншому результаті у фінал вийде італійська команда.