Європарламент ухвалив резолюцію проти договірних матчів

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, Європейський парламент закликав до узгоджених і всеосяжних дій у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільними зусиллями спортивних організацій, поліції, судової влади і букмекерських контор.

Так, зокрема, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вважає договірні матчі однією з головних загроз благополуччю футболу і його чесності. УЄФА твердо має намір захищати "чистоту" своїх турнірів. Відповідно до резолюції Європарламенту, УЄФА буде дуже суворий стосовно тих, кого визнають винним в організації договірних матчів.

"Якщо результат того чи іншого матчу відомий ще до стартового свистка, то немає сенсу і проводити його, - заявив президент УЄФА Мішель Платіні, який схвалив резолюцію. - Діти в цьому випадку перестануть грати в футбол, люди припинять відвідувати стадіони. Ми налаштовані щосили боротися з тими, хто влаштовує договірні матчі і займається шахрайством. Того, кого визнають винним в організації договірного матчу, чекає дуже серйозне покарання".

Керівництво європейського футболу також запустило систему виявлення шахрайства при грі на тоталізаторі, яка відстежує всі матчі під егідою УЄФА - близько 20 тисяч ігор за сезон, а також понад 30 тисяч зустрічей національних чемпіонатів і кубків, які організовують всі 53 асоціації УЄФА.

Крім того, УЄФА застосовує превентивні заходи за допомогою навчальних програм, систем моніторингу та оповіщення у співпраці з букмекерськими конторами, а також за допомогою різних покарань та дисциплінарних санкцій.

Резолюція наполегливо закликає гравців, суддів, лікарів, тренерський персонал, технічних працівників, керівників клубів і національних асоціацій суворо дотримуватися кодексу поведінки. Також в документі підкреслюються можливі санкції за участь в договірних матчах і вказується обов'язок повідомляти про будь-які явища або правопорушення, так чи інакше пов'язані з договірними матчами.