Українка штангістка на чемпіонаті Європи виборола бронзу в багатоборстві

Як передає кореспондент УНІАН, першу нагороду сьогоднішнього дня Н.Миронюк завоювала в ривку, показавши підсумковий результат 105 кг. У вправі «поштовх» вона виступала з невеликим пошкодженням плеча, проте успішно виконала всі три спроби – на 117 кг, 123 кг і 125 кг Це дозволило їй вибороти лише четверте місце у цій вправі, пропустивши уперед, крім лідерів – росіянки Оксани Сливенко і білоруски Діни Сазанавець - ще одну росіянку Тетяну Матвєєву. Цікаво, що Т.Матвєєва вийшла на другу вправу, не маючи жодних шансів на нагороду в двоборстві. У першій вправі вона одержала «бублик», жодного разу не виконавши спробу.

Таким чином, у загальному заліку третє місце зайняла українка Н.Миронюк. Золото на рахунку О.Сливенко, срібло – у Д.Сазанавець.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з важкої атлетики триватиме у столиці Албанії до 14 квітня.