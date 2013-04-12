Дніпро здобув вольову перемогу над Чорноморцем

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Одесі була останнім реальним шансом для «Чорноморця» вступити в боротьбу за призові місця в підсумковій турнірній таблиці. За сім турів до закінчення змагань одеський колектив відставав від «Дніпра» на 8 очок. Дніпропетровці ж входять до трійки команд, що борються за 2-4 місця і путівку в Лігу чемпіонів УЄФА.

І в першій половині гри одеситам вдавалося на рівних діяти з гостями. Більше того, на 37-й хвилині Франк Джа Джедже скористався однією з небагатьох помилок захисників дніпропетровців і відкрив рахунок у матчі - 1:0.

Втім, після перерви гості перехопили ініціативу і вже задавали тон у грі, поступово міняючи ситуацію на свою користь. На 53-й хвилині бразилець Матеус зрівняв рахунок, а на 79-й Роман Зозуля показав хороший акробатичний вишкіл, лежачи добив м'яч у ворота суперників. Після цього «Дніпро» більше мав шансів збільшити перевагу, ніж «Чорноморець» зрівняти рахунок, але матч так і закінчився з мінімальною перевагою гостей.

В іншому матчі дня маріупольський «Іллічівець» у гостях обіграв луцьку «Волинь» - 2:0.

24-й тур Прем'єр-ліги триватиме до 14 квітня.