Українська штангістка завоювала «бронзу» чемпіонату Європи

У Тирані (Албанія) триває чемпіонат Європи з важкої атлетики, де сьогодні вже розіграно перший комплект нагород серед жінок у ваговій категорії до 69 кг. Бронзову медаль завоювала українка Надія Миронюк.

Як передає кореспондент УНІАН, за регламентом чемпіонату Європи, в кожній ваговій категорії розігрується три комплекти нагород – у ривку, поштовху й сумі двоєборства.

Вже в першій вправі у ваговій категорії до 69 кг у жінок нагороду завоювала Н.Миронюк. Вона виконала два вдалі підходи, зафіксувавши штангу вагою в 101 кг, а потім у 105 кг. Цього виявилося достатньо для завоювання бронзової нагороди.

Правда, після цієї вправи українка дуже відстала від дуету лідерів – білоруски Діни Сазанавець і росіянки Оксани Сливенко, які набрали по 112 кг і зайняли, відповідно, перше й друге місця. Втім, не факт, що українка зможе вийти на поміст надалі й поборотися за медаль у другій вправі й у багатоборстві. Під час виконання другої спроби в ривку було видно, що Н.Миронюк пошкодила плече й від третьої спроби вона відмовилася.

На даний момент офіційної інформації про її стан здоров'я та можливу участь або неучасть у другому виді змагань немає.

Зараз починаються змагання в поштовху.