Андрій Шевченко закликає спуститися на грішну землю

Капітан збірної України Андрій Шевченко заявив, що в матчі із збірною Іспанії (0:4) його команду серйозно підкосили перші два голи, які іспанські футболісти забили протягом п`яти хвилин після стандартних положень. Після цього, за словами форварда "Челсі", команда була вибита з колії, а врятувати матч виявилося вже нереально.

"Нашій команді пора спуститися на грішну землю, забути про всі наші перемоги у відбірковому циклі і зробити правильні уроки з цієї поразки. Поки що шанси на вихід з групи не втрачені, попереду ще два матчі. Зараз потрібно готуватися до них", - цитує Шевченка сайт Profootball.

На думку капітана української команди, ключовим моментом гри стала відмінна реалізація моментів іспанцями на початку матчу. При цьому, як пише "СПОРТ-ЕКСПРЕС", гра збірної Луіса Арагонеса його не здивувала.

"Я знав, що це дуже хороша збірна. У ній грають багато яскравих індівідуальностей, які вміють підпорядковувати свої амбіції загальнокомандній ідеї. Словом, іспанці не здивували, особисто я нічого нового для себе не відкрив", - відзначив він.

Збірній України в груповому турнірі чемпіонату світу залишилося провести ще два матчі – 19 червня в Гамбурзі проти збірної Саудівської Аравії і 23 червня в Берліні з командою Тунісу. У разі перемог в цих матчах збірна України забезпечить собі вихід в 1/8 фіналу.

Лента.ру