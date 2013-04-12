Президент «Баварії» - про майбутню гру з «Барселоною»: в цій парі немає фаворита

Один із найкращих футболістів в історії німецької «Баварії» з Мюнхена, а нині президент клубу Карл-Хайнц Румменіге назвав рівними шанси своєї команди і іспанської «Барселони» у півфіналі Ліги чемпіонів.

Зокрема, в інтерв'ю порталу Goal.com К.-Х.Румменіге заявив: «Я вже з нетерпінням чекаю ні ці матчі. Ми зустрінемося з командою, яка була найуспішнішою в Європі, ці ігри будуть дуже складними і напруженими. Тепер наша команда повинна показати, чи може вона протистояти «Барселоні».

«Я пам'ятаю наші останні матчі. «Барселона» стала нашим Ватерлоо. Тепер у нас є шанс довести, що ми добилися прогресу порівняно з 2009 роком і ми знаходимося на одному рівні з кращою командою Європи. Також буде цікаво порівняти рівень Прімери і Бундесліги. Я вважаю, що в цій парі немає фаворита», - сказав президент «Баварії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за результатом якого «Баварія» і «Барселона» потрапили в одну пару. Перший матч між цими командами відбудеться в Мюнхені, матч у відповідь – у Барселоні.