У півфіналі Ліги чемпіонів зійдуться Баварія і Барселона

Як передає кореспондент УНІАН, на цей раз організатори жеребкування принципово змінили її формат. Обидва турніри об'єднали в одну церемонію. Тим самим, УЄФА вирішив показати, що для організації однаково значущі обидва турніру.

Більше того, жеребкування Ліги Європи відбулася раніше. Такого прецеденту також раніше ніколи не було. У другому за значущістю єврокубку зійшлися представники чотирьох різних країн - швейцарський «Базель», турецький «Фенербахче», португальська «Бенфіка» і чинний володар трофею Ліги чемпіонів англійський «Челсі».

Головна інтрига цього турніру зараз полягає в тому, чи зуміє «Челсі» на наступний рік після перемоги в Лізі чемпіонів виграти і Лігу Європи. У півфіналі лондонський клуб зіграє з «Базелем», а «Фенербахче» - з «Бенфікою».

Матчі відбудуться 25 квітня і 2 травня. Перші матчі пройдуть у Базелі та Стамбулі, матчі-відповіді, відповідно, в Лондоні і Лісабоні.

Після цього відбулося жеребкування головного турніру Старого світу - Ліги чемпіонів, де до півфіналу дісталися по два кращих представника найсильніших, на даний момент європейських національних ліг - Іспанії та Німеччини.

Це мадридський «Реал», «Барселона», мюнхенська «Баварія» і «Боруссія» з Дортмунда. У цьому турнірі жереб розпорядився так: «Баварія» битиметься з «Барселоною», а «Боруссія» - з «Реалом».

Матчі півфіналів відбудуться 23-24 квітня і 30 квітня - 1 травня. Перші ігри відбудуться на полях команд, вказаних першими.