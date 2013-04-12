Результати жеребкування 1/2 Ліги Європи

13:17, 12 квітня 2013
Спорт
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Сьогодні відбулося жеребкування півфінальних матчів Ліги Європи.

Жеребкування

Пари 1/2 Ліги Європи

"Фенербахче" - "Бенфіка" 

"Базель" - "Челсі"

Перші зустрічі відбудуться 25 квітня, матчі у відповідь - за тиждень, 2 травня. Фінал Ліги Європи пройде 15 травня на "Амстердам Арені". Переможець пари "Фенербахче" - "Бенфіка" буде номінальним господарем вирішального поєдинку в столиці Нідерландів.

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