Результати жеребкування 1/2 Ліги Європи
13:17, 12 квітня 2013Спорт
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Сьогодні відбулося жеребкування півфінальних матчів Ліги Європи.
Жеребкування відбулося в Ньйоні
Пари 1/2 Ліги Європи
"Фенербахче" - "Бенфіка"
"Базель" - "Челсі"
Перші зустрічі відбудуться 25 квітня, матчі у відповідь - за тиждень, 2 травня. Фінал Ліги Європи пройде 15 травня на "Амстердам Арені". Переможець пари "Фенербахче" - "Бенфіка" буде номінальним господарем вирішального поєдинку в столиці Нідерландів.
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