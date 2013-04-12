Росія і Нідерланди обійдуть Україну в рейтингу УЄФА

Новий сезон Україна почне на 9-му місці, пропустивши вперед Росію і Нідерланди, але випереджаючи Бельгію на суму в 3,5 бала.

Як повідомляє портал УЄФА, єдиний представник Росії в єврокубках на вчорашній день казанський «Рубін» зумів обіграти англійський «Челсі» (3:2), що дало змогу росіянам за підсумками сезону набрати 9,75 бала.

Більше Росія балів не набере, оскільки «Рубін» вибув з боротьби, програвши лондонському клубу за сумою двох матчів.

Представники Нідерландів цього сезону набрали 4,214 бала, але їм цього також вистачить, щоб обійти Україну за підсумками сезону.

Українські клуби, які давно завершили виступи в нинішньому єврокубковому сезоні, набрали в сумі 9,5 бала.

Найбільш вражаючий ривок зробила Туреччина, яка завдяки успіхам «Фенербахче» і «Галатасарая» набрала за сезон рекордні для себе 9,8 бала.

Лідерами рейтингу, як і раніше, є Іспанія, Англія і Німеччина, що істотно випереджають своїх конкурентів.

Підсумкова таблиця нинішнього сезону, а також повна таблиця - за підсумками останніх п'яти років - буде оприлюднена УЄФА після закінчення нинішнього єврокубкового сезону. Україна втратить багато очків через те, що за терміном давності знімуться бали, зароблені донецьким «Шахтарем» за перемогу в Кубку УЄФА в сезоні 2008/09.

Як повідомляв УНІАН, за результатами таблиці, яка оновлюється після кожного ігрового дня в єврокубках, розраховується кількість місць для країни в кожному турнірі. На даний момент Україна має два місця в Лізі чемпіонів і чотири – в Лізі Європи.