Суперкубок України з футболу розіграють в Одесі
21:18, 11 квітня 2013Спорт
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Дирекція ОПФКУ «Прем'єр-ліга» ухвалила рішення провести матч за Суперкубок України 2013 року в Одесі на стадіоні «Чорноморець».
Стадіон Чорноморець прийме матч за Суперкубок / Фото з офіційного сайту одеського клубу
Як повідомляє офіційний сайт ФК «Чорноморець», гра відбудеться на початку сезону 2013-2014 рр.. За регламентом змагань, у матчі зустрінуться чемпіон України і володар Кубка країни. Якщо ж два титули завоює одна і та ж команда, то її суперником буде срібний призер чемпіонату України.
Нагадаємо, що раніше в Одесі, на старому стадіоні «Чорноморець», вже проводилися матчі за Суперкубок. Це було в 2004, 2005, 2006 і 2007 роках.
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