Суперкубок України з футболу розіграють в Одесі

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Чорноморець», гра відбудеться на початку сезону 2013-2014 рр.. За регламентом змагань, у матчі зустрінуться чемпіон України і володар Кубка країни. Якщо ж два титули завоює одна і та ж команда, то її суперником буде срібний призер чемпіонату України.

Нагадаємо, що раніше в Одесі, на старому стадіоні «Чорноморець», вже проводилися матчі за Суперкубок. Це було в 2004, 2005, 2006 і 2007 роках.