Український тенісист не зумів пробитися в 1/4 турніру в Мерсіні

У турецькому Мерсіні завершився матч 1/8 фіналу тенісного турніру серії Challenger, в якому українець Олександр Нєдовєсов поступився німцю Симону Гойлю.

Як передає кореспондент УНІАН, український тенісист міг розраховувати на успішний виступ в цьому турнірі, після низки гучних перемог минулого тижня в аналогічному змаганні у Франції.

Проте, впевнено вигравши напередодні в стартовому матчі у турецького тенісиста, сьогодні О.Нєдовєсов не зміг протистояти С.Гойлю з Німеччини, вигравши у нього за весь матч лише п'ять геймів – 2:6, 3:6. Німець зробив чотири брейк-пойнта за годину, що тривав матч. У свою чергу, українець жодного разу навіть не заробив брейк.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Мерсіні триватиме до 14 квітня.