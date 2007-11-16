Ізраїль побоюється терактів на матчі з росіянами

Футбольний матч Ізраїль-Росія не пройде з заповненими вщерть трибунами: ціни на квитки, які продавали в Росії, були встановлені на такому рівні, що навіть росіяни, які витратили загалом більше 1 млн. доларів, не викупили все, повідомляє NEWSru. Напередодні матчу вводяться жорсткі заходи безпеки: за даними ізраїльських прес-служб, палестинські терористи готують "провокації".

Як повідомили в прес-службі поліції, охорона матчу буде безпрецедентною - стадіон і околиці охоронятимуть більше 700 співробітників поліції, бійців МАГАВа і поліцейського спецназу ЯСАМ, а також 850 співробітників охоронних фірм. До них приєднаються і троє офіцерів московської міліції з відділу у боротьбі з насильством у спорті. За даними Ha`aretz, на час матчу російська міліція підсилить охорону єврейських закладів Москви і інших великих міст Росії, побоюючись безпорядків у випадку поразки російських футболістів в Ізраїлі.

Матч 17 листопада у разі перемоги практично гарантує збірній Росії місце у фінальній частині чемпіонату Європи.