Збірна України піднялася на 11 пунктів в рейтингу FIFA

Як повідомляє офіційний портал FIFA, на даний момент на рахунку української команди 675 балів.

Нагадаємо, що за минулий місяць команда Михайла Фоменка провела два матчі в рамках відбірного турніру до чемпіонату світу-2014 і обидва виграла. У Варшаві виграла у збірної Польщі (3:1), а за чотири дні в Одесі українці обіграли збірну Молдови (2:1). Саме ці дві гри дозволили українцям істотно поповнити очковий багаж у рейтингу і зробити прорив.

У десятці сильніших також відбулися істотні зміни. До трійки сильніших, як і раніше, входять Іспанія, Німеччина і Аргентина. А ось на четверте і п'яте місця піднялися Хорватія і Португалія, які покращили своє положення, відповідно, на 5 і 2 позиції. На 6-му місці, як і місяць тому, команда Колумбії.

Що стосується збірних Англії, Італії та Нідерландів, які посідають 7-9 місця, то вони погіршили свій рейтинг. Якщо голландці опустилися лише на один рядок вниз, то англійці та італійці – на три. Нарешті, замикає десятку сильніших відтепер збірна Еквадору, котра помінялася місцями з Росією, яка тепер 11-а.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг сильніших команд світу оновлюється FIFA раз на місяць. Наступна версія рейтингу буде опублікована 9 травня.