Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Ювентус - Баварія 0:2 (перший матч 0:2) Барселона - ПСЖ 1:1 (2:2) Нагадаємо, що вчора зіграли: Боруссія - Малага 3:2 (0:0) Галатасарай - Реал 3:2 (0:3) *** Таким чином, четвірку півфіналістів склали дві іспанські та дві німецькі команди: Баварія, Барселона, Борусія і Реал Жеребкування півфіналів та визначення номінального господаря фіналу відбудеться 12 квітня. Перші матчі будуть проведені 23-24 квітня, а матчі-відповіді - 30 квітня і 1 травня.

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