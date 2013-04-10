Результати матчів Ліги чемпіонів
23:35, 10 квітня 2013Спорт
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Закінчилися останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Ювентус - Баварія 0:2 (перший матч 0:2)
Барселона - ПСЖ 1:1 (2:2)
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Боруссія - Малага 3:2 (0:0)
Галатасарай - Реал 3:2 (0:3)
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Таким чином, четвірку півфіналістів склали дві іспанські та дві німецькі команди: Баварія, Барселона, Борусія і Реал
Жеребкування півфіналів та визначення номінального господаря фіналу відбудеться 12 квітня.
Перші матчі будуть проведені 23-24 квітня, а матчі-відповіді - 30 квітня і 1 травня.
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