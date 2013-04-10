Збірні України та Канади з тенісу оприлюднили склади на матч Кубка Федерації
22:20, 10 квітня 2013Спорт
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Капітан жіночої збірної України з тенісу Ігор Дерновський оприлюднив склад нашої команди на матч проти Канади, що пройде 20-21 квітня у столичному спорткомплексі "Меридіан".
Ігор Дерновський оприлюднив склад / Фото: Sobitie.com.ua/
Як повідомили УНІАН у Федерації тенісу України, четвірка українок виглядає так: Леся Цуренко (№ 70 в рейтингу WTA), Еліна Світоліна (№ 90), Юлія Бейгельзімер (№ 175) та Катерина Козлова (№ 195). Також участь у тренувальному зборі візьме Ірина Бурячок.
Суперниці українок приїдуть до Києва у такому складі: Юджені Бушар (№ 95), Шарон Фічман (№ 125), Стефані Дюбуа (№ 149) та Габріела Дабровскі (№ 288). Капітаном канадської команди є Сілвейн Брюно.
Як повідомляв УНІАН, в цьому матчі плей-офф команди боротимуться за право виступати в наступному сезоні у Другій світовій групі турніру. Це 9-16 команди світу, які є найближчим дивізіоном до вісімки елітних команд світу.
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