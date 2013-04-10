Збірні України та Канади з тенісу оприлюднили склади на матч Кубка Федерації

Як повідомили УНІАН у Федерації тенісу України, четвірка українок виглядає так: Леся Цуренко (№ 70 в рейтингу WTA), Еліна Світоліна (№ 90), Юлія Бейгельзімер (№ 175) та Катерина Козлова (№ 195). Також участь у тренувальному зборі візьме Ірина Бурячок.

Суперниці українок приїдуть до Києва у такому складі: Юджені Бушар (№ 95), Шарон Фічман (№ 125), Стефані Дюбуа (№ 149) та Габріела Дабровскі (№ 288). Капітаном канадської команди є Сілвейн Брюно.

Як повідомляв УНІАН, в цьому матчі плей-офф команди боротимуться за право виступати в наступному сезоні у Другій світовій групі турніру. Це 9-16 команди світу, які є найближчим дивізіоном до вісімки елітних команд світу.