Будівельник розгромив Говерлу

У столичному Палаці спорту завершився другий матч серії плей-офф чвертьфіналу української баскетбольної Суперліги, в якому столичний «Будівельник» розгромив івано-франківську «Говерлу» з перевагою в 37 очок - 96:59.

Як передає кореспондент УНІАН, другий матч у Києві кардинальним чином відрізнявся від першого, що пройшов два дні тому. Якщо напередодні кияни виграли у впертій боротьбі, з різницею всього в 3 очки, то сьогодні переможець регулярного чемпіонату начисто переграв команду, яка зайняла в підсумковій турнірній таблиці восьме місце.

У трьох з чотирьох чвертей перевага «Будівельника» було дворазовим - 32:16, 20:10 і 24:12. І тільки в третьому періоді, поступаючись до того моменту з різницею в 26 очок, баскетболісти «Говерли» зуміли нав'язати супернику рівну гру і навіть виграли період з перевагою в 1 бал. Але цього було явно недостатньо для загальної перемоги.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став американський легіонер Лео Лайонс, який набрав 16 очок.

Таким чином, рахунок у серії «Будівельник» - «Говерла» став 2:0.

Як повідомляв УНІАН, з рахунком 2:0 на інших чвертьфінальних серіях запорізький «Ферро-ЗНТУ» виграє у «Черкаських Мавп», маріупольський «Азовмаш» - у «Донецька», а львівська «Політехніка-Галичина» - у южненського «Хіміка». Наступні матчі плей-офф відбудуться 12 квітня.