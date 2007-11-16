Воронін: все, що можна, ми вже програли

Андрій Воронін розповів про перспективи нашої збірної у відбіркових матчах до Євро-2008, що залишилися.

«Відбір до чемпіонату Європи закінчується. Нам, на жаль, не вдалося подолати цей бар`єр, тому зараз українська збірна дуже хоче на мажорній ноті завершити поєдинки, що залишилися. Матч з французами стане для нашої команди останнім у нинішньому році.

Сподіваюся, підтримати нас прийде велика кількість уболівальників, і ми постараємося закінчити цей цикл перемогою. Все, що можна, ми вже програли, завдання потрапляння на Євро не виконали, але останні дві зустрічі хочеться провести гідно», - сказав Воронін.

Оцінюючи шанси збірної України залишити Францію за бортом чемпіонату Європи, нападаючий «Ліверпуля» сказав:

«Давайте подивимося спочатку суботній поєдинок Шотландія - Італія, після якого, нам, може, вже і не доведеться нікого залишати за бортом. Те, що ми вміємо грати добре, ми вже демонстрували не раз, у тому числі і вдома в матчі з Італією, тому все залежатиме від нашого стану, і того, як ми підготуємося до зустрічі».

«За великим рахунком мені не важливо, хто вийде на чемпіонат Європи. Хоча, на мій погляд, Італія і Франція більше заслуговують потрапляння на Євро, але і шотландці в цьому відборі виглядали гідно. Дві перемоги над віце-чемпіонами світу говорять самі за себе...», - відзначив нападаючий

У поєдинках, що залишилися, синьо-жовті хочуть поліпшити коефіцієнт збірної.

«Це, напевно, одне з найголовніших наших завдань. Останніми роками ми непогано виступали, рейтинг наш значно піднявся. Дуже хотілося б, щоб у наступній відбірковій кампанії нам трапилися команди послабкіше, а не такі монстри, як зараз. Думаю, все в наших руках», - підсумував Воронін.

Football.ua