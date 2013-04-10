Сьогодні стануть відомі всі учасники півфіналів Ліги чемпіонів

"Барселона" вдома зіграє з ПСЖ, а "Ювентус" в Турині проведе матч проти мюнхенської "Баварії".

Переможці цих протистоянь доєднаються до мадридського "Реалу" та дортмундської "Боруссії", котрі оформили путівки до півфіналу напередодні.

Чи гратиме Мессі?

"Життя без Мессі існує" - пише про матч, який відбудеться у Барселоні, іспанська спортивна газета Marca.

Саме цю тезу сьогодні належить довести футболістам каталонського клубу. Їхній лідер Ліонель Мессі, якого протягом чотирьох останніх сезонів визнавали найкращим гравцем світу, через пошкодження не зміг дограти перший матч проти ПСЖ. Під питанням і його участь у повторній зустрічі проти паризького клубу.

Асистент головного тренера "Барселони" Жорді Роура повідомив, що остаточне рішення стосовно того, чи вийде Мессі на поле, ухвалюватиметься лише в день матчу.

Клопоту тренерам "Барселони" додає і відсутність двох основних центральних захисників команди – травмованого Карлеса Пуйоля та дискваліфікованого Хав’єра Маскерано.

Натомість ПСЖ підходить до матчу з "Барселоною" в оптимальному складі, якщо не зважати на дискваліфікацію півзахисника Блеза Матюіді.

Тренер парижан Карло Анчелотті визнав, що відсутність Мессі у складі суперників збільшить шанси його команди на прохід до півфіналу, однак заявив, що у будь-якому разі його участь чи неучасть у матчі не вплине на стратегію ПСЖ.

"Щоб грати проти однієї з найкращих команд світу, нам потрібні впевненість і характер", - сказав Анчелотті на передматчевій прес-конференції.

Перший матч між цими командами минулого тижня закінчився з рахунком 2:2.

Різниця у два м’ячі

Туринський "Ювентус" у середу спробує поквитатися за гостьову поразку з рахунком 2:0 від мюнхенської "Баварії".

На минулих вихідних мюнхенці достроково стали чемпіонами Німеччини, тож тепер можуть повністю зосередитися на іграх Ліги чемпіонів.

"Незважаючи на результат першого матчу, нічого суттєво не змінилося", – заявив перед матчем тренер "Баварії" Юпп Хайнкес.

Наставник "Ювентусу" Антоніо Конте визнав, що у першому матчі його команда грала гірше, ніж суперник, однак пообіцяв, що у повторному поєдинку його клуб покаже те, чого не зміг показати у Німеччині.

"Я впевнений, що різниця між нами та "Баварією" не настільки велика, як це здавалося у першому матчі… Давайте подивимось, що буде завтра", – заявив він на прес-конференції напередодні матчу.

У вівторок визначилися двоє перших володарів путівок до півфіналу Ліги чемпіонів. Ними стали мадридський "Реал", який пройшов стамбульський "Галатасарай", та дортмундська "Боруссія", яка у компенсований арбітром час забила два голи у ворота іспанської "Малаги".

ВВС Україна