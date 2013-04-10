Український чемпіон Європи з боксу проведе перший захист титулу

Титульний бій стане головною подією вечора боксу компанії братів Кличків «K2 Promotions». Про це було оголошено сьогодні на прес-конференції в Харкові.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це буде перший захист титулу для українця. Пояс чемпіона Європи за версією WBO в суперлегкій вазі Сергій отримав у грудні 2012 року, отримавши перемогу над Азадом Азізовим.

Напередодні першого захисту титулу Сергій Федченко, який відзначає 10 квітня свій день народження, поділився планами на майбутній бій: «Підготовка проходить успішно. Був на зборах в Судаку: походив по горах, подихав морським повітрям. Настрій хороший. Суперник мій не простий – слизький, швидкий, витривалий, одним словом, не подарунок. Хочу його нокаутувати, але впевнений, що він всіляко буде перешкоджати цьому. Ми бачили його бої, вивчали, аналізували слабкі сторони. У мене були різні суперники – я зустрічався в рингу з великою кількістю боксерів. І якщо всіх скласти в одного, то вийде універсальний боєць. І завдяки цьому я перебуваю в хорошій формі і готовий до бою».

У свою чергу, тренер спортсмена Віктор Демченко зазначив: «Суперник постарається відпрацювати всі 12 раундів. Я бачив бій Каріма з Мюрреєм, і крім цього ще багато його боїв. Ми зробили певні висновки, яку стратегію вибрати. Карім – непоганий боксер, різноманітний. Після Маркеса будь-який суперник здасться слабшим. Але в будь-якому випадку недооцінювати свого суперника не можна – це бокс!».

Відзначимо, що на даний момент С.Федченко входить у Тор-5 рейтингу WBO. Чемпіоном світу в цій версії є легендарний Хуан Мануель Маркес, з яким українцеві доводилося зустрічатися в рингу рівно рік тому, коли С.Федченко програв. На профірингу українець провів 34 поєдинки, здобувши 32 перемоги, 14 з яких нокаутом. У свій час, тими, хто програв українському «професорові», ставали такі сильні боксери як ДеМаркус Корлі і Віллі Блейн.