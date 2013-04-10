Агент: Тимощук влітку йде з «Баварії»

Як сказав агент порталу transfermarketweb.com: «Те, що Тимощук влітку йде з «Баварії» – чиста правда. Анатолієм цікавиться багато європейських клубів, є хороші пропозиції з Росії».

Нагадаємо, що наприкінці березня багато російських ЗМІ написали про те, що великий контракт А.Тимощуку запропонував «Зеніт» із Санкт-Петербурга, у складі якого гравець провів значну частину своєї кар'єри і виграв Лігу Європи УЄФА. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації від керівництва ФК «Зеніт» поки не послідувало.