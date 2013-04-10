Агент: Тимощук влітку йде з «Баварії»
12:49, 10 квітня 2013Спорт
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Агент футболіста національної збірної України й мюнхенської «Баварії» Анатолія Тимощука Віталій Юрченко заявив про те, що гравець однозначно залишить німецький клуб після 1 липня 2013 року.
Тимощук йде
Як сказав агент порталу transfermarketweb.com: «Те, що Тимощук влітку йде з «Баварії» – чиста правда. Анатолієм цікавиться багато європейських клубів, є хороші пропозиції з Росії».
Нагадаємо, що наприкінці березня багато російських ЗМІ написали про те, що великий контракт А.Тимощуку запропонував «Зеніт» із Санкт-Петербурга, у складі якого гравець провів значну частину своєї кар'єри і виграв Лігу Європи УЄФА. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації від керівництва ФК «Зеніт» поки не послідувало.
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