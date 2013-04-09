Київське Динамо оскаржить рішення УЄФА

На сайті київського «Динамо» оприлюднено офіційну заяву футбольного клубу «Динамо» (Київ) з приводу рішення Контрольно-дисциплінарного органу УЄФА від 21 березня 2013 року.

«4 квітня цього року було отримано повідомлення про рішення Контрольно-дисциплінарного органу УЄФА, ухвалене 21 березня 2013. У повідомленні йдеться про зафіксовані офіційними спостерігачами організації FARE (Футбол проти расизму в Європі) і УЄФА прояви расистської поведінки з боку окремих глядачів у двох матчах турнірів УЄФА сезону 2012/13. За це клуб зобов'язали провести два наступні матчі клубних змагань УЄФА без глядачів».

Першим має стати наступний матч «Динамо» в єврокубках, санкція стосовно другого матчу відкладається на випробувальний термін у три роки.

«Повністю поділяючи непримиренність УЄФА в боротьбі з будь-якими проявами расизму, в той же час ми вважаємо, що винесене покарання є занадто суворим для клубу і його відданих шанувальників. У рамках процедури, передбаченої Дисциплінарними правилами УЄФА, ФК «Динамо» (Київ) буде подавати апеляцію на рішення Контрольно-дисциплінарного органу УЄФА з метою пом'якшення вищевказаних санкцій», викладено в заяві.