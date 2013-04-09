Другі матчі плей-офф баскетбольної Суперліги обійшлися без сенсацій

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у трьох парах відбулися другі матчі серій.

У Запоріжжі «Ферро-ЗНТУ» обіграв «Черкаські Мавпи» з рахунком 93:89, а в Маріуполі «Азовмаш» був сильнішим за «Донецьк» - 82:74. І запорізький, і маріупольський колектив були фаворитами у своїх парах напередодні старту плей-офф, так як зайняли в регулярному чемпіонаті, відповідно, друге і третє місця.

Лише в парі, де зійшлися четверта і п'ята команди першості, дві гри в гостях виграв колектив, що розташувався в таблиці нижче. Львівська «Політехніка-Галичина» знову обіграла в Южному «Хімік» - 75:82 Втім, назвати цей результат несподіваним не можна, так як в регулярному турнірі обидві команди показали абсолютно однакове співвідношення перемог і поразок. Южненський клуб зайняв більш високе місце тільки за додатковими показниками.

Рахунок у всіх трьох серіях став 2:0.

Як повідомляв УНІАН, у четвертої пари, в якій виступають переможець регулярного чемпіонату київський «Будівельник» та івано-франківська «Говерла», перший матч напередодні завершився несподівано важкою перемогою киян з різницею всього в три очки - 85:82. Другий матч у цій серії відбудеться 10 квітня.