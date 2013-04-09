Українка виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики в багатоборстві

Як передає кореспондент УНІАН, після перемоги в ривку, в другій вправі – поштовху, українка більше оглядалася на суперниць, ніж прагнула до власних рекордних вагів.

Головне для Ю.Паратової було зберегти перевагу в сумі двоєборства. І якщо дві спроби вона виконала вдало, то в третій штанга зірвалася, через що українка ледь не отримала травму. Втім, вона швидко прийшла в себе.

У підсумку, завоювати медаль у цій вправі Ю.Паратовій не вдалося – вона залишилася на четвертому місці. Але, в сумі багатоборства, випередила основну суперницю Світлану Черемшанову з Росії на 6 кг.

Таким чином, Ю.Паратова стала дворазовою чемпіонкою Європи.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в столиці Албанії триватиме до 14 квітня.