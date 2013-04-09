Українська штангістка здобула золото чемпіонату Європи

Як передає кореспондент УНІАН, у другий день європейської першості в столиці Албанії розігруються комплекти нагород у двох вагових категоріях – по одній у чоловіків і жінок. І єдиною представницею України, яка вийшла на поміст сьогодні, є Ю.Паратова.

У першій вправі – ривку – українка виступила вдало, реалізувавши всі три свої спроби. Вона підняла штангу вагою у 83 кг, потім 85 кг і в завершальній спробі – 90 кг. Разом з тим, основна суперниця українки – росіянка Світлана Черемшанова реалізувала лише одну спробу, піднявши штангу вагою 82 кг.

Таким чином, Ю.Паратова вже завоювала одну золоту медаль. Разом з тим, вона має добрі шанси на перемогу в сумі багатоборства, якщо вдало виконає спроби у другій вправі – поштовху. Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи в кожній ваговій категорії розігруються три нагороди – в ривку, поштовху і двоєборстві.

Змагання в поштовху в Тирані починаються в ці хвилини.