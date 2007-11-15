Суркісу набридли казки Сабо і Буряка за 50 мільйонів

17:44, 15 листопада 2007
Спорт
2676

Президент "Динамо" назвав наставників неробами

Ігор Суркіс
Погляди Ігоря Суркіса та Йожефа Сабо на розвиток «Динамо» розійшлися. Президент київського клубу став на бік критиків, які стверджують, що всі біди "Динамо" в невмілих менеджерах, і вирішив позбавитися трьох керівників.

"Шансу залишитися у них немає! Вони підуть під час зимового міжсезоння", – відрізав Ігор Суркіс в телефонній розмові з газетою "24". – Я дуже добре ставлюся і до Сабо, і до Буряка, і до Базилевича. Але кожен має займатися своєю справою".

Навіть недільна перемога над принциповим суперником "Шахтарем" не змогла згладити провальний в цілому виступ на внутрішній арені та чотири фіаско в Лізі чемпіонів.

67-річному віце-президентові й екс-тренерові "Динамо" Йожефу Сабо, який уже тиждень перебуває в госпіталі через ішемічну хворобу серця, президент клубу побажав швидкого одужання і рекомендував подумати про вихід на пенсію. "Буряк же може продовжити тренерську кар`єру. Думаю, його досвід може допомогти якомусь клубові", – продовжив пан Суркіс. Леонід Буряк, якому зараз 54 роки, не практикує з 2005 р., коли поступився тренерським кріслом Анатолію Дем’яненку і перейшов на посаду спортивного директора "Динамо".

"Віце-президента клубу і спортивного директора у нас більше не буде. На місця Сабо і Буряка ми нікого брати не маємо наміру, – розповів про реорганізацію Ігор Суркіс. – Їх обов`язки на себе візьме генеральний директор клубу Резо Чохонелідзе". Що стосується функцій Олега Базилевича, який очолював наукову групу з фізичної підготовки команди, то їх візьмуть на себе нові фахівці. "Вже два сезони Базилевичу не вдається підібрати правильний рецепт підготовки команди. У нас вічно якісь прорахунки. Команда не біжить..."

"У "Динамо" вже є італійський фахівець з фізпідготовки. Треба буде ще 5 тренерів у тренажерний зал і 10 на полі – будуть. Головне, щоб вони чітко знали, що потрібно робити, і щоб це приносило результати”.

За словами президента "Динамо", річний бюджет клубу – $50 млн. "Я не був професійним футболістом. Але я вкладаю у футбол серце і гроші. Мені набридли казки Сабо і Буряка за 50 мільйонів. Я думав, що вони профі. Але вони – нероби. Нам потрібні свіжі ідеї. Хочу клуб європейської моделі, а роздавати посади за минулі заслуги більше не буду", – заявив Ігор Суркіс.

Госпіталізованого Йожефа Сабо "24" не турбувала. Леонід Буряк на дзвінки на мобільний не відповідав, а Олег Базилевич стисло зазначив: "У мене не було бесіди з президентом клубу. Мені просто нічого вам сказати".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter