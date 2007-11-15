Суркісу набридли казки Сабо і Буряка за 50 мільйонів

Погляди Ігоря Суркіса та Йожефа Сабо на розвиток «Динамо» розійшлися. Президент київського клубу став на бік критиків, які стверджують, що всі біди "Динамо" в невмілих менеджерах, і вирішив позбавитися трьох керівників.

"Шансу залишитися у них немає! Вони підуть під час зимового міжсезоння", – відрізав Ігор Суркіс в телефонній розмові з газетою "24". – Я дуже добре ставлюся і до Сабо, і до Буряка, і до Базилевича. Але кожен має займатися своєю справою".

Навіть недільна перемога над принциповим суперником "Шахтарем" не змогла згладити провальний в цілому виступ на внутрішній арені та чотири фіаско в Лізі чемпіонів.

67-річному віце-президентові й екс-тренерові "Динамо" Йожефу Сабо, який уже тиждень перебуває в госпіталі через ішемічну хворобу серця, президент клубу побажав швидкого одужання і рекомендував подумати про вихід на пенсію. "Буряк же може продовжити тренерську кар`єру. Думаю, його досвід може допомогти якомусь клубові", – продовжив пан Суркіс. Леонід Буряк, якому зараз 54 роки, не практикує з 2005 р., коли поступився тренерським кріслом Анатолію Дем’яненку і перейшов на посаду спортивного директора "Динамо".

"Віце-президента клубу і спортивного директора у нас більше не буде. На місця Сабо і Буряка ми нікого брати не маємо наміру, – розповів про реорганізацію Ігор Суркіс. – Їх обов`язки на себе візьме генеральний директор клубу Резо Чохонелідзе". Що стосується функцій Олега Базилевича, який очолював наукову групу з фізичної підготовки команди, то їх візьмуть на себе нові фахівці. "Вже два сезони Базилевичу не вдається підібрати правильний рецепт підготовки команди. У нас вічно якісь прорахунки. Команда не біжить..."

"У "Динамо" вже є італійський фахівець з фізпідготовки. Треба буде ще 5 тренерів у тренажерний зал і 10 на полі – будуть. Головне, щоб вони чітко знали, що потрібно робити, і щоб це приносило результати”.

За словами президента "Динамо", річний бюджет клубу – $50 млн. "Я не був професійним футболістом. Але я вкладаю у футбол серце і гроші. Мені набридли казки Сабо і Буряка за 50 мільйонів. Я думав, що вони профі. Але вони – нероби. Нам потрібні свіжі ідеї. Хочу клуб європейської моделі, а роздавати посади за минулі заслуги більше не буду", – заявив Ігор Суркіс.

Госпіталізованого Йожефа Сабо "24" не турбувала. Леонід Буряк на дзвінки на мобільний не відповідав, а Олег Базилевич стисло зазначив: "У мене не було бесіди з президентом клубу. Мені просто нічого вам сказати".