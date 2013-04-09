Боксер на прізвисько «Гасіть Світло» поглузував з братів Кличків

Образливі коментарі на адресу українських боксерів Дж.Тоні дав в інтерв'ю порталу fightnews.com.

«Хочу зустрітися з сестрами Владимиром і Віталієм Кличками! — заявив Дж.Тоні. — Також мені цікавий бій з Девідом Ге… пробачте, Хеєм. Однак він не поїде до США, оскільки боїться за свою дупу. Ну і ще, можливо, я б побився з Антоні Тарвером. Якщо, звичайно ж, він досі чогось вартий. Також можна було б опуститися в першу важку вагу, щоб провести бій з Бернардом Хопкінсом або реванш з Лебедєвим. У листопаді 2011 року мене переміг не росіянин, а моя ж травмована нога».

Свій наступний бій Дж.Тоні проведе 28 квітня в Австралії проти місцевого важкоатлета Лукаса Брауна.