Боксер на прізвисько «Гасіть Світло» поглузував з братів Кличків
15:03, 09 квітня 2013Спорт
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Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях 44-річний американець Джеймс Тоні (на прізвисько «Гасіть Світло») образив братів Віталія і Володимира Кличків.
Джеймс Тоні образив Кличків
Образливі коментарі на адресу українських боксерів Дж.Тоні дав в інтерв'ю порталу fightnews.com.
«Хочу зустрітися з сестрами Владимиром і Віталієм Кличками! — заявив Дж.Тоні. — Також мені цікавий бій з Девідом Ге… пробачте, Хеєм. Однак він не поїде до США, оскільки боїться за свою дупу. Ну і ще, можливо, я б побився з Антоні Тарвером. Якщо, звичайно ж, він досі чогось вартий. Також можна було б опуститися в першу важку вагу, щоб провести бій з Бернардом Хопкінсом або реванш з Лебедєвим. У листопаді 2011 року мене переміг не росіянин, а моя ж травмована нога».
Свій наступний бій Дж.Тоні проведе 28 квітня в Австралії проти місцевого важкоатлета Лукаса Брауна.
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