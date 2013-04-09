Україна може відправити на зимову Олімпіаду 57 спортсменів

Про це УНІАН заявив начальник відділу зимових видів спорту Міністерства молоді та спорту України Даніль Амірханов.

За його словами, вітчизняні спортсмени будуть представлені в 11 видах спорту з 15 (біатлон, лижні гонки, фігурне катання, санний спорт, фристайл, гірськолижний спорт, сноубординг, стрибки на лижах, лижне двоєборство, шорт-трек і бобслей).

«Вже визначилася квота для участі в Олімпійських іграх із біатлону (шість жінок і п'ять чоловіків) і з фігурного катання (одна танцювальна пара і одна спортсменка в жіночому одиночному катанні), – повідомив Д.Амірханов. – Квоту в парному катанні й одиночному серед чоловіків можуть збільшити, якщо українці успішно виступлять на Олімпійському кваліфікаційному турнірі в Оберстдорфі, який пройде у вересні цього року».

Як повідомляв УНІАН, у лютому президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка підписав офіційний документ, що підтверджує участь України в XXII зимових Олімпійських іграх у Сочі, які пройдуть із 7 до 23 лютого 2014 року. За попередніми даними, на Олімпіаді за 98 комплектів медалей змагатимуться понад 3 тис. атлетів із 80 країн світу.