Українські шашистки виграли всі золоті медалі ЧЄ

Як повідомили УНІАН у Міністерстві молоді та спорту України, за всю історію цього виду спорту жодній національній збірній не вдавалося перемогти в усіх трьох видах змагань (класична, швидка та блискавична ігри) на чемпіонатах світу чи Європи. Впродовж тижня, що тривав європейський чемпіонат у Естонії, українки зуміли здобути перемогу в усіх видах змагань.

Українська чоловіча команда, яку представили міжнародні гросмейстери Юрій Анікеєв, Артем Іванов та Ігор Кірзнер, вперше в історії незалежної України піднялася на п’єдестал пошани в усіх трьох номінаціях. У швидкій грі чоловіки вибороли срібло, в класичній та блискавичній – бронзу.