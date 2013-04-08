Українська штангістка виборола четверте місце на чемпіонаті Європи

Як передає кореспондент УНІАН, в цьому виді програми брали участь десять спортсменок, з яких сім у групі А. Тому змагання виявилися вельми швидкоплинними, закінчившись лише за годину.

Українка Я.Дьяченко була однією із реальних претенденток на нагороди в першому виді програми – ривку. Але невдала третя спроба коштувала їй бронзової медалі. У поштовху вона виявилася не такою сильною, зайнявши лише шосте місце. Проте, добрий результат, показаний у першій вправі, дозволив Я.Дьяченко зайняти четверте місце у підсумковому протоколі.

Абсолютною чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 48 кг стала італійка Джені Катерина Пагліаро, яка показала в сумі результат 181 кг. У української спортсменки сума виявилася на 17 кг менше – 164.

У понеділок пізно увечері також відбудуться змагання в найлегшій вазі у чоловіків.

Чемпіонат Європи з важкою атлетики триватиме у столиці Албанії до 14 квітня.