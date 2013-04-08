Українські гімнастки здобули 5 медалей на етапі Кубка світу

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, в індивідуальних змаганнях Ганна Різатдінова чотири рази піднімалася на п`єдестал пошани. Двічі вона завоювала срібло та двічі - бронзу.

У багатоборстві Г.Різатдінова посіла третє місце, набравши 69,350 бала і пропустивши вперед лише представниць Росії. У вправах з обручем українка теж фінішувала третьою – 17,600. А за виконання композицій з м`ячем та булавами вихованка «Школи Дерюгіних» отримала срібло - 17,450 і 17,650 балів відповідно.

Ще одну нагороду – бронзову – українські дівчата здобули у групових вправах з 10 булавами – 16,200 бала.

Як повідомляв УНІАН, на першому етапі Кубка світу в естонському Тарту Г.Різатдінова завоювала перемогу у багатоборстві.