У Німеччині заарештовані 300 футбольних хуліганів

Під час Чемпіонату світу з футболу в Німеччині відбулися перші великі зіткнення футбольних хуліганів з поліцією.

Як повідомляє радіо “Свобода”, перед початком матчу Німеччина-Польща в Дортмунді при втихомиренні хуліганів були заарештовані 240 німецьких фанатів і 60 - польських.

Матч закінчився перемогою Німеччини – 1:0.