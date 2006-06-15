У Німеччині заарештовані 300 футбольних хуліганів
10:01, 15 червня 2006Спорт
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У Дортмунді відбулися великі зіткнення з поліцією
Під час Чемпіонату світу з футболу в Німеччині відбулися перші великі зіткнення футбольних хуліганів з поліцією.
Як повідомляє радіо “Свобода”, перед початком матчу Німеччина-Польща в Дортмунді при втихомиренні хуліганів були заарештовані 240 німецьких фанатів і 60 - польських.
Матч закінчився перемогою Німеччини – 1:0.
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