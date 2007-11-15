Власники футбольних клубів створили українську Прем`єр-лігу

Вчорашня зустріч власників клубів вищої ліги закінчилася ухваленням революційного рішення: в Україні буде прем`єр-ліга.

За це проголосували керівники всіх 16 клубів, правда, відсутні на зустрічі Ігор Коломойський ("Дніпро"), Сергій Тарута ("Металург" Д), Сергій Куніцин ("Таврія") і Нестор Шуфрич ("Закарпаття") голосували в телефонному режимі. Для роботи над створенням прем`єр-ліги обрали наглядову раду у складі Петра Димінського («Карпати»), Віталія Данілова («Харків») і Вадима Рабиновича («Арсенал»). Очолив його нинішній керівник ПФЛ Равіль Сафіуллін.

Напередодні наради звучала неофіційна інформація про те, що найбільш спірним питанням є кандидатура глави ФПЛ. Існують дві фракції: одна, на чолі з Ахметовим, хоче максимально вивести прем`єр-лігу з-під контролю ФФУ і її глави Григорія Суркіса, друга, на чолі з Коломойським, прагне зберегти цей вплив. Певно, зустріч не закінчилася перемогою однією з груп, тому що президента ФПЛ обрано не було.

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