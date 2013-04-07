Блохін: Ми стаємо сильнішими

«Гра була хорошою, вона мені сподобалася, - зазначив головний тренер киян. - У нас була перевага у другому таймі, всі передумови до того, щоб перемогти. Я ніколи не коментую суддівство, але тут, на жаль, суддя зіпсував гру. І в моменті, коли «Шахтар» забивав перший гол, і у багатьох інших арбітр приймав невірні рішення. З іншого боку, приємно, що в грі моєї команди видно прогрес. Ми стаємо сильнішими. Це тішить».

Матч «Динамо» - «Шахтар» обслуговував рефері Віталій Годулян.

Як повідомляв УНІАН, центральна гра 23-го туру чемпіонату України з футболу завершилася перемогою «Шахтаря» з рахунком 2:1.