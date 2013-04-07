Шахтар обіграв Динамо

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Києві почалася з фаєр-шоу у секторі фанатів київського «Динамо». Величезна кількість піротехніки, яку зуміли пронести уболівальники на трибуни, обмежувала видимість на полі (стадіон огорнув туман) і ускладнювало подих. Це, можливо, стало однією з причин того, що в перші десять хвилин на полі було багато сумбуру і мало осмислених дій у гравців обох команд. Втім, уже перша по-справжньому серйозна і масована атака завершилася голом.

Великими силами вперед пішли кияни, чий перший удар по воротах гостей захисники «Шахтаря» вибили прямо на ногу набігаючого Андрія Ярмоленка - 1:0. Вже через хвилину, в наступній атаці рахунок ледь не зрівняли гірники. Але м'яч після удару Тайсона влучив у поперечину воріт Максима Коваля. Після цього на полі йшла приблизно рівна гра на зустрічних курсах, з численними моментами біля воріт обох команд.

Крім того, гравці обох команд передбачувано багато фолили, в результаті чого за перші півгодини гри арбітр показав п'ять жовтих карток.

Рівна гра припинилася на 37-й хвилині, коли свій черговий момент не використав Тайсон. Після цього гірники міцно заволоділи ініціативою. Логічним результатом пресингу стала масована атака на 43-й хвилині, що завершилася автоголом Данило Да Сілви після рикошету - 1:1.

Примітно, що цей момент привів до чергового скандалу, без яких не обходиться практично жодна гра «Динамо» і «Шахтаря». За хвилину до гольового епізоду травму отримав Андрій Ярмоленко. Оперативно отримавши допомоги від динамівських лікарів гравець марно намагався домогтися від арбітра дозволу повернутися на поле до кінця атаки «Шахтаря». Вийшло, що гірники зрівняли рахунок, перебуваючи на полі в чисельній більшості.

Після перерви пристрасті на полі трохи вляглися. Суддя більше не згадував про картки у нього в кишені, а команди намагалися змагатися в майстерності, що додало видовищності грі. Вирішальний момент стався за 15 хвилин до кінця гри, коли чергову комбінацію донецької команди ефектним ударом під поперечину завершив Генріх Мхітарян - 2:1.

В останні хвилини кияни відчайдушно штурмували ворота суперника, але все чого домоглися ¸ так це видалення Ярослава Ракицького у вже доданий арбітром час.

Таким чином, у донецького «Шахтаря», який і без того впевнено лідирує в турнірній таблиці тепер на рахунку 66 балів, у харківського «Металіста», який йде другим, - 49 очок, «Динамо» - 47, а дніпропетровського «Дніпра» - 45.

Крім центральної гри туру в неділю також відбулися ще два матчі. Донецький «Металург» на своєму полі обіграв з великим рахунком львівські «Карпати» - 4:0, а сімферопольська «Таврія» поступилася ужгородській «Говерлі» - 0:2.