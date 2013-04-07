Кубок Девіса: Стаховський приніс Україні перемогу над Швецією

Як передає кореспондент УНІАН, гра за участю С. Стаховського стала вирішальною в цьому матчі.

Спочатку передбачалося, що на корт в п'ятій зустрічі вийде Денис Молчанов, який має найнижчий рейтинг серед наших спортсменів у світовій класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів. Але, ще першого дня Д.Молчанов несподівано поступився в одиночній зустрічі, а напередодні програв в дуеті зі С.Стаховським.

Враховуючи психологічний стан гравця і його недосвідченість у виступах за національну команду в Кубку Девіса, капітан українців Михайло Филима ухвалив рішення замінити гравця.

С. Стаховський, який входить до Тор-100 світового рейтингу (98-а ракетка світу) спочатку підійшов до гри проти свого суперника серйозно і перші дві партії виграв легко, менш ніж за годину – 6:2, 6:3. Заспокоївшись, українець дав можливість суперникові зіграти на рівних з собою в третьому сеті. Суперники по черзі брали свої подачі до рахунку 5:5. І здавалося, що тай-брейка в цій партії не уникнути. Але вигравши свою подачу в 11 геймі, С.Стаховський тут же заробив подвійний брейк-поінт в 12-му і реалізував його – 7:5.

Таким чином, загальний рахунок матчу – 3:2 на користь збірної України.

Як повідомляв УНІАН, переможець цього матчу – збірна України – у вересні гратиме в матчі плей-офф за право потрапляння до Світової групи, де 16 команд безпосередньо оспорюють Кубок Девіса.