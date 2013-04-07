Українські гандболісти програли команді Голландії

Як передає кореспондент УНІАН, гра спочатку проходила з перевагою господарів майданчика, які вже в першому таймі зуміли створити собі перевагу в три м'ячі, – 13:10.

Після перерви суперник вже більше грав на утримання рахунку, але зумів збільшити перевагу ще на один гол. Варто також зазначити, що на хід гри вплинули спірні суддівські рішення, прийняті по ходу матчу.

Кращим гравцем у складі збірної України став Сергій Бурка, який забив 6 голів.

Нагадаємо, що 2 квітня українці на своєму майданчику обіграли команду Голландії з рахунком 28:24.

Таким чином, у збірних України і Голландії по 2 очки в турнірній таблиці, і вони ділять між собою 3-4 місця. Лідерами групи є команди Швеції (6 балів) і Польщі (4). Перша гра цих команд в Швеції завершилася перемогою скандинавів з різницею в 7 голів – 28:21. Їхній повторний очний матч в Польщі відбудеться в неділю пізно увечері.

Як повідомляв УНІАН, у фінальну частину чемпіонату Європи-2014 з гандболу потраплять дві кращі команди з групи.